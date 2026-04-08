ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Genova dal 14 al 19 aprile 2026

ConGelato ha annunciato la Gelato Week 2026, che si terrà a Genova dal 14 al 19 aprile. L’evento, arrivato alla sua terza edizione, coinvolge diverse città e propone vari gusti di gelato. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge vari operatori del settore. La Gelato Week 2026 si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla promozione del gelato artigianale.

Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... Temi più discussi: Napoli Gelato Week; Gelato Week: come funziona e perché partecipare all’evento dedicato al gelato; Gelato Week 2026, a Roma il grande mondo del gelato; Gelato Week. Gelato Week 2026, da Milano alla conquista dell’Italia. Zarfati (ConGelato): L’evento che mancava per celebrare un’eccellenza italianaVerso l'edizione 2026 di Gelato Week, intervista al fondatore: Siamo quattro fratelli, ci siamo accorti che c'era una week per tutto tranne che per il gelato. Come è nata una iniziativa di successo ... affaritaliani.it Gelato week, il passaporto (da 10 euro) per 5 tappe: la mappa delle 30 gelaterie a MilanoSono 30 le gelaterie aderenti a Milano tra percorsi per zona e gusti limited edition. Le informazioni e i biglietti ... milanotoday.it ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026 ift.tt/AJaui6d x.com #eventi Napoli, gelato week dal 14 al 19 aprile>>> https://shorturl.at/4EXjm - facebook.com facebook