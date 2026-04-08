ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Bologna dal 14 al 19 aprile 2026
Da aprile 2026, Bologna ospiterà la Gelato Week, un evento dedicato al gelato organizzato da ConGelato. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 19 aprile e si propone di coinvolgere diverse città, portando nuove esperienze e gusti legati al mondo del gelato artigianale. Questa iniziativa si inserisce nel calendario delle attività consolidatesi nelle edizioni precedenti, che hanno riscosso grande successo.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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