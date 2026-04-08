ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Bologna dal 14 al 19 aprile 2026

Da aprile 2026, Bologna ospiterà la Gelato Week, un evento dedicato al gelato organizzato da ConGelato. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 19 aprile e si propone di coinvolgere diverse città, portando nuove esperienze e gusti legati al mondo del gelato artigianale. Questa iniziativa si inserisce nel calendario delle attività consolidatesi nelle edizioni precedenti, che hanno riscosso grande successo.