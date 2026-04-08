Confagricoltura | Così il settore agricolo respira bene il governo

Il presidente di Confagricoltura Ferrara ha commentato positivamente le recenti decisioni del governo, considerate benefiche per il settore agricolo. Secondo quanto annunciato, sono state adottate misure riguardanti il gasolio agricolo e il piano di transizione 5, approvate il primo aprile. Queste novità sono state accolte come un segnale di sostegno alle attività agricole, favorendo un miglioramento delle condizioni operative degli operatori del settore.

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