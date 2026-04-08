Concorso Nino Titone i giovani compositori selezionati in concerto al Conservatorio di Palermo
Sabato 11 aprile alle 17 si svolgerà il concerto finale della prima edizione del concorso di composizione «Nino Titone» al Conservatorio «Alessandro Scarlatti» di Palermo. L’evento si terrà nella Sala Ferrara con ingresso libero e vedrà protagonisti i giovani compositori selezionati attraverso il concorso. L’iniziativa si inserisce nell’anno del centenario dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.
Nasce nell’anno del centenario dell’Associazione Siciliana Amici della Musica il Concorso di composizione «Nino Titone»: sabato 11 aprile alle ore 17 nella Sala Ferrara del Conservatorio «Alessandro Scarlatti» di Palermo (ingresso libero) si terrà il concerto finale della prima edizione, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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