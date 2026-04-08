Conclusa l’asfaltatura dell’ex via Canalino | Risposta alle famiglie

Sono stati completati i lavori di asfaltatura nell’ex via Canalino, ora denominata strada provinciale Ospitale, situata nella zona est di Bondeno. Gli interventi, del valore di 60 mila euro, sono stati realizzati in tempi rapidi. La strada bianca, che serve numerose famiglie della zona, è stata interessata da lavori pubblici che si sono conclusi recentemente.

Realizzati e conclusi in tempi ragguardevoli i lavori pubblici da 60mila euro nell’ex via Canalino, oggi provinciale Ospitale, di asfaltatura della strada bianca a servizio di decine di famiglie della zona est di Bondeno. Il sindaco, Simone Saletti, assieme agli assessori Marco Vincenzi (Lavori pubblici) e Ornella Bonati (Sicurezza), a inizio marzo avevano incontrato gli abitanti del quartiere, assicurando loro tempistiche celeri di opere molto attese da parte della zona. In circa tre settimane, la strada precedentemente bianca è stata asfaltata, ma non solo: sono infatti state realizzate nuove caditoie per lo scolo delle acque meteoriche ed è conseguentemente stato rifatto l’impianto fognario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conclusa l’asfaltatura dell’ex via Canalino: "Risposta alle famiglie" Leggi anche: Botta e risposta sui lavori di asfaltatura Scuole aperte Sport, musica, compiti: "Una risposta concreta alle famiglie"Il Comune di Perugia attiva in via sperimentale, per l’anno scolastico 2025/2026, il progetto “Scuole aperte”. Temi più discussi: Conclusa l’asfaltatura dell’ex via Canalino: Risposta alle famiglie; Via XX Settembre verso la fine dei lavori: al via l’asfaltatura finale; Falconara / Arteria strategica di via Baldelli, asfaltatura conclusa; Si avvia alla conclusione il maxi cantiere di Veronetta: ora la prima riasfaltatura, in estate la completa riapertura. Conclusa l’asfaltatura dell’ex via Canalino: Risposta alle famiglieRealizzati e conclusi in tempi ragguardevoli i lavori pubblici da 60mila euro nell’ex via Canalino, oggi provinciale Ospitale, di asfaltatura della strada bianca a servizio di decine di famiglie della ... ilrestodelcarlino.it Falconara Arteria strategica di via Baldelli, asfaltatura conclusaDisagi ridotti grazie all’intervento separato sulle due corsie che ha permesso di non interrompere la circolazione di collegamento tra la Vallesina e la costa, ora si procederà con la realizzazione de ... qdmnotizie.it Si è conclusa la disputa sull’eredità di Pino Daniele, che coinvolgeva il primogenito e la seconda moglie - facebook.com facebook Questa notte si è conclusa la Final Four NCAA, l’evento di basket più incredibile al mondo, e nettamente più seguito negli Stati Uniti. Ecco perché: - ha vinto Michigan in finale contro Connecticut (campione in due delle precedenti tre edizioni) col punteggio di x.com