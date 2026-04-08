Con la vittoria sul Milan il Napoli ha inanellato 5 successi di fila | non succedeva da gennaio 2025

Il Napoli ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva battendo il Milan, un risultato che non si vedeva dal gennaio 2025. La serie di successi ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti, con il giornalista Davide Palliggiano che ha commentato la situazione sul Corriere dello Sport. La squadra ha mostrato continuità nelle prestazioni, mantenendo alta la propria posizione in classifica.

Il Napoli ha inanellato 5 vittorie di fila: non succedeva da gennaio 2025. Il punto di Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport. Napoli, riecco la striscia positiva. Si legge sul Corsport: Il Napoli di Conte ha ritrovato continuità nel momento in cui serviva di più. Cinque vittorie consecutive nel campionato di Serie A, un dato che pesa quasi quanto i punti stessi. Gli azzurri non riuscivano infatti a mettere insieme una striscia simile dal gennaio 2025, esattamente 15 mesi fa, nel cuore della stagione poi chiusa con la vittoria del quarto scudetto. Allora la serie si spinse fino a sette successi di fila, il picco massimo di quella cavalcata tricolore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Con la vittoria sul Milan, il Napoli ha inanellato 5 successi di fila: non succedeva da gennaio 2025 Il Napoli non si ferma più, 3ª vittoria di fila: -1 dal Milan| Malore per Banda, via in ambulanzaServe uno schiaffone al Napoli, uno di quelli pesanti per riemergere dal torpore e conquistare la terza vittoria consecutiva e portarsi a meno uno... Il Napoli non si ferma più, terza vittoria di fila: ora è a -1 dal Milan| Paura per Banda nel finale: malore in campo, esce in barellaServe uno schiaffone al Napoli, uno di quelli pesanti per riemergere dal torpore e conquistare la terza vittoria consecutiva e portarsi a meno uno... Temi più discussi: Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei; Napoli, tanti segnali importanti nella vittoria sul Milan; De Laurentiis elogia il Napoli e Conte: il messaggio su X dopo la vittoria sul Milan; Primavera 1. Il Milan riparte con una vittoria: le immagini del successo sul Lecce (video). Aurelio De Laurentiis, non basta la vittoria del Napoli sul Milan. La sua società in rosso: persi 22 milioni di euroAnche la posizione finanziaria netta del gruppo di De Laurentiis, pur restando positiva, è però diminuita da 128,7 milioni a 109,3 milioni ... affaritaliani.it Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: «Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione». De Laurentiis: «Se me lo chiedesse accetterei»L'allenatore del Napoli dopo il sorpasso sui rossoneri si sofferma sulla Nazionale: «Mi lusinga, conosco l'ambiente. Ma adesso sono concentrato sul Napoli». E De Laurentiis diventa cittadino onorario ... corriere.it Il AC Milan sogna e vuole Robert Lewandowski Per tutti i dettagli sulla possibile operazione, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Brnovic sicuro su Kostic: "Il Milan l'ha pagato molto meno di quanto gli aveva offerto a gennaio" x.com