Comunicato Stampa | PubblicaOra | la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti

Da iltempo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile 2026, è stata annunciata la nascita di PubblicaOra, una piattaforma italiana che permette di pubblicare libri su Amazon senza perdere i diritti. Il settore del self publishing mondiale ha raggiunto un valore di 278 milioni di dollari e si amplia ogni anno del 6,7%. La piattaforma si rivolge agli autori che desiderano mantenere la proprietà delle proprie opere e semplificare il processo di pubblicazione online.

Roma, aprile 2026 — Il mercato globale del self publishing vale già 278 milioni di dollari e cresce al ritmo del 6,7% annuo. In Italia il fenomeno è in forte espansione: sempre più autori scelgono Amazon Kindle Direct Publishing per pubblicare i propri libri in autonomia, senza cedere diritti né aspettare anni di risposte dalle case editrici tradizionali. In questo contesto nasce La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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