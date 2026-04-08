Comunicato Stampa | PubblicaOra | la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti

Nel mese di aprile 2026, è stata annunciata la nascita di PubblicaOra, una piattaforma italiana che permette di pubblicare libri su Amazon senza perdere i diritti. Il settore del self publishing mondiale ha raggiunto un valore di 278 milioni di dollari e si amplia ogni anno del 6,7%. La piattaforma si rivolge agli autori che desiderano mantenere la proprietà delle proprie opere e semplificare il processo di pubblicazione online.

Roma, aprile 2026 — Il mercato globale del self publishing vale già 278 milioni di dollari e cresce al ritmo del 6,7% annuo. In Italia il fenomeno è in forte espansione: sempre più autori scelgono Amazon Kindle Direct Publishing per pubblicare i propri libri in autonomia, senza cedere diritti né aspettare anni di risposte dalle case editrici tradizionali. In questo contesto nasce La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti Comunicato Stampa: Una piattaforma online che unisce Tutor Professionisti e Laureandi in difficoltà con la TesiAll'interno di questa piattaforma è possibile: Non serve più gestire file sparsi, email confuse o versioni diverse della tesi. Comunicato Stampa: Temu collabora con DEKRA per migliorare la conformità della piattaforma e la garanzia di qualitàNell'ambito dell'iniziativa, DEKRA fornirà servizi di collaudo indipendenti per categorie selezionate di prodotti elettrici ed elettronici su Temu,... Argomenti più discussi: Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti; Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti. Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i dirittiRoma, aprile 2026 — Il mercato globale del self publishing vale già 278 milioni di dollari e cresce al ritmo del 6,7% annuo. In Italia il fenomeno è ... iltempo.it Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE TORNA A TORINOLa Collezione ASI Bertone torna a Torino. Ne ha dato l'atteso annuncio il Presidente dell'Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro in occasione della conferenza stampa di Salone Auto Torino 2026, ... iltempo.it Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com