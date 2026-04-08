Comunicato Stampa | CRV - Ok a gestione bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero

La Quinta commissione consiliare permanente ha approvato la gestione, il bilancio economico preventivo e gli indirizzi delle attività di Azienda Zero. La decisione riguarda le procedure e le pianificazioni relative all'ente, che si occupa di ambiti sanitari. La riunione si è svolta a Venezia e si è conclusa con l’approvazione di questi documenti, che stabiliscono le linee di attività e le risorse destinate all’ente per il prossimo periodo.

(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sociosanitaria, Gino Gerosa, ha espresso, a maggioranza, la presa d'atto della Relazione del Direttore Generale sull'andamento della gestione di Azienda Zero e sui risparmi conseguiti grazie alla centralizzazione delle funzioni, con riferimento all'anno 2025 (REND 21). La relazione è stata illustrata dal nuovo Direttore Generale di Azienda Zero, ing. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ok a gestione, bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin... Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara... Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di Stabilità; Consiglio Veneto, ok al disegno di legge n. 43 Collegato alla legge di stabilità regionale 2026; Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Pietro Calogero, Presidente Zaia: Servì lo Stato in anni durissimi; Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP. Comunicato Stampa: CRV - Ok a gestione, bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSNPrima commissione - Ok unanime per l’Aula alla deliberazione amministrativa su cancellazione delle anticipazioni di liquidità nell’ambito del Sistema sanitario nazionale (Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 ... lagazzettadelmezzogiorno.it LO SCOPEL DAY 2026 CAMBIA DATA Con un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, Roberto Scopel ha comunicato la modifica di data del suo evento benefico "Scopel Day". Ecco la nuova data e il perchè dello spostamento nelle sue parole: È stato un - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com