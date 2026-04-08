Comunicato Stampa | CRV - Ok a gestione bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero

Da iltempo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Quinta commissione consiliare permanente ha approvato la gestione, il bilancio economico preventivo e gli indirizzi delle attività di Azienda Zero. La decisione riguarda le procedure e le pianificazioni relative all'ente, che si occupa di ambiti sanitari. La riunione si è svolta a Venezia e si è conclusa con l’approvazione di questi documenti, che stabiliscono le linee di attività e le risorse destinate all’ente per il prossimo periodo.

(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sociosanitaria, Gino Gerosa, ha espresso, a maggioranza, la presa d'atto della Relazione del Direttore Generale sull'andamento della gestione di Azienda Zero e sui risparmi conseguiti grazie alla centralizzazione delle funzioni, con riferimento all'anno 2025 (REND 21). La relazione è stata illustrata dal nuovo Direttore Generale di Azienda Zero, ing. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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