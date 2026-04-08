Comunicato Stampa | CRV - Designati componenti Cabina di regia del MEVE e Consulta regionale per lo sport

Nella giornata di oggi sono stati annunciati i nomi dei componenti che entreranno a far parte della cabina di regia del MEVE e della Consulta regionale per lo sport. La responsabilità editoriale di questa comunicazione è a cura dell'ufficio incaricato, che ha diffuso i dettagli ufficiali riguardanti le designazioni. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in questa comunicazione.