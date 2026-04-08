Comune in lutto morto l' ex segretario Verdicchio

L'ex segretario generale del comune di Santa Maria a Vico è deceduto. La notizia è stata comunicata dal sindaco e dall’amministrazione comunale tramite una nota ufficiale. La figura di Alessandro Verdicchio era conosciuta nel territorio e aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore amministrativo locale. La comunità si è stretta intorno al dolore per la perdita.

E’ morto l’ex segretario generale del comune di Santa Maria a Vico Alessandro Verdicchio. A darne notizia il sindaco Andrea Pirozzi e l’amministrazione comunale che hanno diramato una nota per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa.“Nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico presso il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Lutto a Conselice, è morto Gianfranco Greco: era il segretario locale di Rifondazione ComunistaNelle scorse ore si è spento Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista. E’ morto Riccardo Ferraro, la Cgil in lutto. Era il segretario generale della Slc di Firenze-Prato-PistoiaFirenze, 13 febbraio 2026 – Il mondo del lavoro è in lutto per la scomparsa a 62 anni di Riccardo Ferraro, segretario generale della Slc Cgil... Temi più discussi: Addio ad Alessandro, 9 anni. Il Comune proclama il lutto cittadino: Tragedia che lascia senza parole; Arif Negrini morto a 46 anni: il sindaco di Caspoggio trovato senza vita. Metteva il cuore in tutto ciò che faceva; ? Paese in lutto per Alessandro, giovane papà morto a soli 42 anni; Lutto a Benevento: è morto il dirigente comunale Alessandro Verdicchio. Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoroIl sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei. Il 28enne è morto sulla strada Salto-Cicolana nel suo primo giorno di lavoro. fanpage.it Arif Negrini trovato morto in casa, il sindaco di Caspoggio aveva 46 anni: il ricordo di Matteo SalviniLutto a Caspoggio: trovato senza vita il sindaco Arif Negrini. Ha lasciato un messaggio ai familiari. Il cordoglio della politica ... virgilio.it CATANIA PUNTA SUL TURISMO CONGRESSUALE E SCOLASTICO: NUOVI INCENTIVI DAL COMUNE PER IL 2026 Catania rilancia la propria strategia di sviluppo turistico puntando con decisione su turismo congressuale, scolastico e di gruppo. La Giunta - facebook.com facebook In comune hanno solo i nemici che li inseguono. #RosaElettrica – In fuga con il nemico | Dall’8 maggio in esclusiva su Sky. x.com