ComoNExT accelera sull’innovazione | al via la Fase 2 di NEXT Accelerator e la Call internazionale per startup della plastica

ComoNExT ha annunciato l’avvio della Fase 2 di NEXT Accelerator, un programma dedicato a sostenere startup innovative, e ha aperto una Call internazionale rivolta alle imprese che operano nel settore della plastica. Queste iniziative mirano a rafforzare le attività di incubazione e accelerazione, coinvolgendo attori nazionali e internazionali nel settore dell’innovazione. L’obiettivo è attrarre nuove proposte e consolidare il ruolo di ComoNExT come centro di riferimento nel panorama dell’innovazione tecnologica.

ComoNExT consolida il proprio ruolo di hub dell’innovazione con il lancio di due iniziative strategiche che puntano a rafforzare e ampliare il proprio ecosistema. Da un lato prende il via oggi, 2 aprile, la seconda fase del programma NEXT Accelerator; dall’altro si apre ufficialmente la Call 4. 🔗 Leggi su Quicomo.it Economia della salute, l'Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile'(Adnkronos) - Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell'economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e... Si parla di: ComoNExT accelera sull’innovazione: al via la Fase 2 di NEXT Accelerator e la Call internazionale per startup della plastica. ComoNExT accelera sull’innovazione: al via la Fase 2 di NEXT Accelerator e la Call internazionale per startup della plasticaDoppia iniziativa per rafforzare l’ecosistema: supporto alla crescita di 10 startup e nuove opportunità globali con PLAST 2026 ... quicomo.it ComoNExT, la doppia iniziativa a supporto delle startupL'hub ComoNExT si consolida con due iniziative: l'accelerazione di 10 startup selezionate e una call aperta con nuove opportunità di mercato ... ciaocomo.it