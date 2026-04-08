Como-Inter stop ad alcol e vetro attorno allo stadio | scatta l’ordinanza

Il Comune di Como ha emesso un’ordinanza urgente in vista della partita tra Como 1907 e Inter, che si terrà domenica 12 aprile alle 20.45 allo stadio Sinigaglia. L’ordinanza vieta il consumo di alcol e il trasporto di vetro in prossimità dell’impianto, al fine di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico durante l’evento sportivo. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei residenti della zona.

In occasione della partita Como 1907 – Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, il Comune di Como ha adottato un’ordinanza urgente per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 a mezzanotte e introduce limitazioni che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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