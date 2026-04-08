Como Inter dove vederla | Sky o DAZN?

Il 12 aprile alle 20:45, lo stadio Sinigaglia ospiterà la partita tra Como e Inter, valida per la 32ª giornata di campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e su DAZN, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’evento in modo digitale o satellitare. La partita si svolgerà in una serata di metà aprile, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Il 12 aprile, alle ore 20:45, i riflettori si accenderanno sullo stadio Sinigaglia per la sfida tra Como e Inter, valida per la 32^ giornata. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, rendendo l’evento accessibile sia su smart TV che in streaming tramite smartphone, tablet e PC. Per i tifosi nerazzurri che desiderano un’immersione totale, Inter TV garantirà una copertura completa sin dal pomeriggio. Gli aggiornamenti dal campo e le ultime notizie sulle formazioni saranno il cuore del prepartita, offrendo un punto di vista privilegiato sull’ambiente lariano in attesa del fischio d’inizio di una gara che si preannuncia decisiva per la classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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