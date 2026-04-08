Como Inter arbitro | ecco chi dirigerà la sfida

La Serie A riprende con la 32ª giornata e l’Inter di Cristian Chivu pronta a scendere in campo in una trasferta importante. La partita sarà diretta da un arbitro che è stato scelto per dirigere l’incontro, senza ulteriori dettagli sul nome. La sfida si svolgerà nel fine settimana e rappresenta un momento chiave per la squadra in questione.

La Serie A tornerà in campo nel prossimo weekend per la 32^ giornata, con l’ Inter di Cristian Chivu che sarà impegnata in una trasferta cruciale. Il palcoscenico della sfida sarà lo stadio Sinigaglia, dove i nerazzurri cercheranno di imporre il proprio gioco contro una delle realtà più interessanti del torneo. Dall’altra parte del campo ci sarà il Como di Cesc Fabregas, una compagine che sta dimostrando di poter competere ad alti livelli grazie alla visione internazionale del suo tecnico. Il fischio d’inizio è fissato per domenica sera alle 20:45, in un’atmosfera che si preannuncia elettrica sotto le luci dei riflettori lariani. I dettagli della sfida: arbitri e ufficiali di gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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