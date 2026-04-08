Como i peri dei giardini a lago in vivaio | 55 alberi rinvasati e già pagati

A Como, i 55 alberi di pero destinati alla riqualificazione dei giardini a lago sono stati rinvasati e già pagati. Attualmente si trovano in un vivaio a Cirimido, lontano dal lungolago, dove vengono curati e mantenuti in attesa di essere piantati. La consegna e l’installazione degli alberi sono state pianificate come parte degli interventi di riqualificazione dell’area.

I peri destinati alla riqualificazione dei giardini a lago di Como sono oggi lontani dal lungolago: si trovano infatti in un vivaio a Cirimido, dove vengono mantenuti e curati in attesa della loro messa a dimora. A dirlo nero su bianco sono i documenti tecnici e amministrativi del Comune, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: I peri bocciati in via XX Settembre “riciclati” ai giardini a lago: niente più ciliegi davanti al Tempio Voltiano Argomenti più discussi: Como, i peri dei giardini a lago in vivaio: 55 alberi rinvasati e già pagati; Chi andrà in Champions? La lotta tra Como, Juve, Roma e Atalanta; Realpolitik: Como: sogno dei turisti, nessun vantaggio per i residenti Video; Difesa a tre e Diao centravanti: Como, le mosse di Fabregas per sfatare il tabù Inter. Como, i peri dei giardini a lago in vivaio: 55 alberi rinvasati e già pagatiSecondo la relazione tecnica agronomica, gli esemplari sono custoditi presso il Vivaio Peverelli – Cirimido (Como), dove è stato effettuato un sopralluogo il 6 marzo scorso. Gli alberi in questione ... quicomo.it Realpolitik TV. . #Como, sogno dei turisti, per i residenti nessun vantaggio Il servizio completo di #Realpolitik è disponibile in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook #Viviano: "Il 3-5-2 di #Inzaghi macchina perfetta e inimitabile. Se l' #Inter vince a #Como è fatta" x.com