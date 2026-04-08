Con l’arrivo di aprile, il modo di vestirsi in ufficio si adatta alle temperature più miti, lasciando spazio a capi più leggeri ma ancora adatti alle giornate variabili. I cappotti si indossano meno frequentemente, mentre si introducono elementi più primaverili nel guardaroba lavorativo. La stagione invita a scegliere look che combinano praticità e stile, senza abbandonare completamente le giacche più pesanti.

Sboccia il guardaroba da scrivania. Ad aprile i cappotti iniziano a sembrare fuori posto, ma è ancora presto per cedere del tutto alla leggerezza estiva. È proprio in questa terra di mezzo che si costruiscono i look più interessanti di stagione. Blazer morbidi, gonne midi, pantaloni fluidi, camicie chiare e accessori ben scelti diventano gli alleati di outfit ufficio aprile 2026 che non rinuncia alla personalità. Come ricreare outfit da ufficio per aprile che funzionano davvero, con quell’aria nuova che fa venire voglia di iniziare la stagione con un’altra energia. Trench lungo e jeans dritti: la coppia casual chic. Quando si parla di come vestirsi in ufficio in primavera, il vero punto non è alleggerire tutto, ma saperlo fare con criterio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come vestirsi in ufficio ad aprile: 5 look che sanno già di primavera

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Del vestirsi identici qualcuno ne ha fatto un signature, mentre altri non hanno mai giocato la carta del look «a doppia visione», accordandosi per lo più per stile o sfumature. Fatto è che la moda si è sempre interessata ai gemelli omozigoti (quelli uguali), ma lor x.com

Quando ormai si pensava alla primavera, la Sila torna a vestirsi di bianco: le nevicate di questi giorni aprono la strada a una Pasquetta sulla neve e a un finale di stagione invernale inaspettato - facebook.com facebook