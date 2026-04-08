Come leggere la carta di circolazione | tutte le voci spiegate?

La carta di circolazione, comunemente chiamata libretto, include dati tecnici relativi al veicolo come la potenza, il peso, la classe Euro, il numero di posti e l’omologazione. Questa documentazione è obbligatoria per circolare e viene rilasciata dalle autorità competenti. Per leggere correttamente le informazioni, bisogna conoscere il significato di ogni voce e verificare che siano aggiornate e corrispondano alle caratteristiche del veicolo.

La carta di circolazione (il “libretto”) contiene tutte le informazioni tecniche della tua auto: potenza, peso, classe Euro, posti, omologazione. Ma cosa significano tutte quelle sigle? Ecco come leggere ogni voce. Le voci principali. Voce Significato Esempio A Numero di immatricolazione (targa) AB 123 CD B Data prima immatricolazione 15032024 C.1 Cognome e nome intestatario Rossi Mario D.1 Marca FIAT D.2 Tipo variante versione PANDA 312 . D.3 Denominazione commerciale PANDA 1.0 HYBRID E Numero telaio (VIN) ZFA31200000123456 F.1 Massa massima a pieno carico 1.540 kg F.2 Massa a pieno carico del complesso 2.290 kg (con rimorchio) G Massa in ordine di marcia (peso reale) 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Come leggere la carta di circolazione: tutte le voci spiegate? Speciale – Tutte le possibili escalation, spiegateProviamo a mettere in ordine cosa succede, e poi: l’entrata in guerra degli Houthi, e l’Italia che tiene accese le centrali a carbone Israele ha... Pensione di marzo, come leggere le voci del cedolino tra aumenti e arretratiIl cedolino della pensione di marzo 2026 prevede una serie di voci che dettano aumenti o abbassamenti dell'importo. Come LEGGERE il LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE della tua auto | REPARTOCORSE Argomenti più discussi: La Svezia butta i tablet e torna ai libri di carta. Funziona?; Sports card, la febbre dell’oro: carte da gioco che valgono milioni e conquistano anche l’Italia; Ellis Longhurst offre una panoramica delle cinque migliori carte di Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto del GCC Pokémon; Saluti da Villa Carlotta. Souvenir di carta memorie in viaggio. Come leggere la carta di circolazione: tutte le voci spiegate?Carta di circolazione: come leggere tutte le voci (potenza, peso, classe Euro, posti). Guida voce per voce con esempi. ilgiornaledigitale.it Un posto comodo dove leggere un buon libro - facebook.com facebook «Un libro infernale, che non si riesce a smettere di leggere. Una riflessione sul giudaismo, su Israele, sull’invecchiare, sulla menzogna, sull’invenzione, sulla letteratura – su tutto ciò che conta nella vita. Assolutamente vertiginoso. Leggetelo» — Emmanuel Ca x.com