Negli ultimi decenni, il concetto di longevità ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle discussioni economiche e sociali. Fino a circa settant’anni fa, la presenza di persone con più di ottant’anni rappresentava una quota molto ridotta della popolazione, inferiore a 480 mila unità. Oggi, invece, si parla di Longevity Economy per descrivere le nuove dinamiche di mercato e di vita che coinvolgono questa fascia di età.

All’attento osservatore sorge tuttavia una domanda: «Perché oggi parliamo di Longevity Economy?» In effetti, fino a qualche decennio fa avrebbe avuto poco senso trattare questo argomento, dato che nel 1950 le persone di età uguale o superiore a 80 anni erano meno di 480.000 e vivevano all’interno di famiglie ampie, assistite con rispetto da figli e nipoti; gli ultrasessantacinquenni erano poco più dell’8% della popolazione, con un’ulteriore aspettativa di vita di pochi anni; l’aspetto fisico in generale era dismesso, poco curato soprattutto dal punto di vista visivo, dentale e uditivo e anche come abbigliamento: a quell’età si sentivano già vecchi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come il Novecento ha inventato la longevità

Pippo Baudo quante volte ha presentato Sanremo, in quale anno e perché il Festival l’ha inventato lui?Quando si parla di Festival di Sanremo, il nome che più di ogni altro torna alla mente è quello di Pippo Baudo.

Leggi anche: Il Telegraph celebra Gigi Dall’Igna: “Il Newey delle moto che ha inventato la Ducati dominante”

The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic

Si parla di: Dario Argento tra l'arte rinascimentale e quella del Novecento; Storia di Sestriere: nascita nel 1934, Agnelli e la città dello sci.