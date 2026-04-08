’Come gli uccelli’ al Teatro Alighieri

Al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera e domani alle 20 viene rappresentato “Come gli uccelli”, un’opera del drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad. La messa in scena è curata da Marco Lorenzi, con la traduzione italiana di Monica Capuani. La pièce sarà proposta nel contesto di una programmazione che coinvolge il pubblico locale e gli appassionati di teatro.

Sul palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna oggi e domani alle 20 va in scena ‘Come gli uccelli’, capolavoro del drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad con la regia di Marco Lorenzi e la traduzione italiana di Monica Capuani. Lo spettacolo, Premio Ubu 2024 come miglior nuovo testo straniero, è un progetto di Il Mulino di Amleto e narra la tragica storia d’amore tra Eitan, giovane di origine israeliana, e Wahida, ragazza di origine araba, in una realtà storica fatta di conflitti, odi e attentati, che richiama la drammatica situazione contemporanea. ‘Come gli uccelli’ è parte del programma d’anteprima del Festival delle Culture 2026 - Raccontare il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Come gli uccelli’ al Teatro Alighieri “Il Piccolo Principe” incanta Ravenna: lo show dei record arriva al teatro AlighieriUno spettacolo unico nel suo genere, capace di intrecciare linguaggi diversi e complementari: dalla prosa al musical, passando per il nouveau cirque... Leggi anche: Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" Argomenti più discussi: ’Come gli uccelli’ al Teatro Alighieri; Come gli uccelli al Teatro Alighieri: il capolavoro di Wajdi Mouawad in scena l’8 e 9 aprile. ’Come gli uccelli’ al Teatro AlighieriIl capolavoro del drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad con la regia di Marco Lorenzi domani e giovedì alle 20 ... ilrestodelcarlino.it Il Premio Ubu 2024 come miglior nuovo testo straniero arriva al Teatro AlighieriL'8 e il 9 aprile, eccezionalmente alle ore 20, in scena Come gli uccelli, capolavoro del drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad ... ravenna24ore.it Concerti di Pasqua – Ultimi due appuntamenti! La musica è il modo più bello per augurarci una Pasqua speciale Vi aspettiamo per due pomeriggi pieni di emozione con giovani musicisti straordinari! Sala Corelli – Teatro Alighieri Ore 17:00 Gi - facebook.com facebook Giorgio Montanini arriva al Teatro Alighieri con “Fall”! 1 aprile 2026 – ore 21:00 Satira tagliente, senza filtri, su politica e società. #Montanini #Fall #Ravenna #StandUpComedy x.com