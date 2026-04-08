L'Italia di Conte cambia spesso modulo e strategia a seconda dei calciatori disponibili in rosa. Il tecnico salentino ha dimostrato di adattarsi alle diverse situazioni scegliendo schemi che valorizzano le caratteristiche dei singoli. La formazione scelta in campo dipende quindi dagli interpreti e dalle loro qualità, piuttosto che da un modulo fisso. Questa flessibilità permette all’Italia di adattarsi alle esigenze di ogni partita.

Il tecnico salentino ha abituato a modificare le sue tattiche in base ai giocatori a disposizione. Sarebbe così anche in azzurro Quando è arrivato alla Juve nel 2011 Conte doveva essere il profeta del 4-2-4 con Elia e Krasic ai lati: poche partite e, transitando per il 4-3-3, è arrivato al 3-5-2 vincente, perché con Vidal la mediana non poteva che essere a tre. Da allora non s’è mai fermato: in Premier ha schierato anche il 3-4-3, all’Inter è tornato al 3-5-2, nel Napoli varia sistemi fin dal primo giorno, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 al 3-4-2-1. La sua Italia era 3-5-2. Se dovesse prendere in mano di nuovo la Nazionale, sicuramente Conte sceglierebbe la tattica in base ai giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come giocherebbe l'Italia di Conte? Lo schema lo decidono... i calciatori

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