come funzionano i finanziamenti pubblici a film e serie tv

I finanziamenti pubblici destinati a film e serie tv vengono generalmente distribuiti in modo automatico a chi soddisfa determinati criteri, senza intervento diretto. Tuttavia, una quota minore di risorse è soggetta a decisioni discrezionali, con valutazioni che dipendono da procedure stabilite e bandi specifici. Questo sistema permette di distribuire i fondi sia in modo standardizzato sia attraverso selezioni più mirate.

Il grosso è assegnato automaticamente a chi ha i requisiti, ma c’è una piccola parte su cui decide una commissione, e che genera spesso polemiche Quando nel 2016 l’allora ministro della cultura Dario Franceschini annunciò la grande riforma del sistema di finanziamento pubblico per la produzione audiovisiva, la notizia maggiore fu che i film e le serie non sarebbero più stati finanziati “a pioggia” (dando un po’ di soldi a tutti) e che sarebbe stata marginalizzata di molto l’influenza delle commissioni di esperti. Fu una grossa rottura con il passato e un cambiamento auspicato dalle stesse produzioni. In virtù di quella riforma non solo i soldi pubblici sarebbero andati alle società di produzione in proporzione al budget dei film, ma una parte dei fondi sarebbe stata usata per premiare le produzioni meritevoli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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