Come back alla Terrazza Martini

TERRAZZA MARTINI Come Back Venerdì 10 Aprile Un altro Appuntamento con la Terrazza Martini 2.0 con unApericena a Buffet a 20 euro Con Drink su prenotazione in unAmbiente Elegante e Tavolo per tutta la Serata.Ingresso Libero dalle 22.30Per ballare le Hits più BelleCon Andrea Pandis'jay LeoDeejay &. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Si parla di: Milan giocatori e giocatrici alla Terrazza Martini per la nuova capsule collection di Off-White.

Fashion Week, alla Terrazza Martini apertura straordinaria per celebrare il rito dell'aperitivo italiano: cocktail e musica selezionata dai djInaugurata nel 1958, è un simbolo della città e cornice di eventi esclusivi: in occasione della Milano Fashion Week, domenica 28 settembre Terrazza Martini apre eccezionalmente le sue porte al ... milano.corriere.it

L'aperitivo quest'estate si fa con vista: Terrazza Martini sbarca a Noto e Forte dei MarmiMartini porta l’atmosfera unica della sua Terrazza Martini nelle località più cool dell’estate, conquistando mete imprescindibili come Noto e Forte dei Marmi Non c'è nulla di meglio, in estate, di ... vogue.it