Coltelli in classe | il fallimento educativo oltre le sanzioni

In una recente analisi, un esperto ha affrontato il tema della crescente violenza tra i giovani all’interno delle scuole, facendo riferimento all’aumento di episodi di minaccia con strumenti taglienti. La discussione si concentra sul legame tra questa escalation e una crisi più ampia che coinvolge sia il contesto familiare che le condizioni sociali esterne alle aule scolastiche. Sono state evidenziate le difficoltà nel contrastare questa tendenza attraverso sanzioni tradizionali.

Agazio Loiero analizza l’escalation della violenza giovanile nelle scuole, collegando il degrado educativo a una crisi che ha radici esterne all’aula e all’interno dei nuclei familiari. Un ragazzo di meno di tredici anni ha aggredito con un coltello la propria docente in un piccolo centro della provincia di Bergamo. L’insegnante è sopravvissuta grazie all’intervento tempestivo di un altro studente che ha agito per difenderla. L’episodio si inserisce in un trend preoccupante dove l’uso di armi bianche o pistole tra gli studenti delle scuole medie sta diventando un fatto comune. Agazio Loiero osserva come queste derive non nascano tra i banchi, ma siano il risultato di dinamiche sociali che precedono l’ingresso a scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltelli in classe: il fallimento educativo oltre le sanzioni Coltelli in classe, sale l’allerta: "Pronti a tutte le contromosse". Presidi in squadra con le famiglieUn coltello in classe, due ragazzi che corrono nel corridoio, uno uccide l’altro. Studente ucciso a La Spezia, i sindacati: “Metal detector a scuola? Fallimento educativo, si deve prevenire”Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta a Fanpage. Temi più discussi: Violenza tra i banchi, dalla scuola del dopoguerra ai coltelli in classe: un salto che interroga la società · LaC News24; Barletta, studente disabile minaccia con un coltello un collaboratore scolastico: non voleva rientrare in aula; Allarme in classe a Civitavecchia: studente sorpreso con un coltello a serramanico; Alunno sorpreso con un coltello di 13 cm a Civitavecchia: interviene l'Arma e scatta la denuncia al Tribunale dei Minori. Coltelli in classe, sale l’allerta: Pronti a tutte le contromosse. Presidi in squadra con le famiglieUn coltello in classe, due ragazzi che corrono nel corridoio, uno uccide l’altro. è successo a La Spezia, ma poteva succedere anche qui. La tragedia riapre il dibattito sulla sicurezza a scuola ma ... lanazione.it Basta armi in classe, nelle scuole di Napoli arriva il metal detectorQuei bravi ragazzi con il coltello nello zaino. Gli ultimi tre li hanno scoperti a Caivano, nell’istituto scolastico Morano, al Parco Verde. Due di 14 anni, uno di addirittura di 13. Se n’è accorta ... napoli.repubblica.it Paolo Dolcimascolo, storico commerciante di coltelli a Roma, dietro il bancone da quasi 45 anni: “Ormai in negozio non si parla d’altro, il mercato si è fermato. Sono preoccupati anche i collezionisti. E i ristoratori che vengono da noiu ad affilare le lame” Le - facebook.com facebook Cresce il numero dei coltelli nelle scuole, i reati fra i minorenni, la paura nelle strade. La sicurezza è lo slogan che Meloni usa per avere consenso, ma ogni giorno la realtà dimostra che siamo messi peggio del previsto. Duri con il crimine, duri con le cause del x.com