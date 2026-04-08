Coltellate e bastonate contro 2 fratelli 31enne condannato per tentato omicidio

Un uomo di 31 anni di Angri è stato condannato definitivamente a 4 anni e 11 mesi di reclusione per aver partecipato, insieme ad altri tre individui, a un’aggressione avvenuta il 16 ottobre del 2022 in via Pagano a Scafati. Durante l’aggressione, i due fratelli sono stati colpiti con coltellate e bastonate. La condanna riguarda il tentato omicidio.

Diventa definitiva la condanna a 4 anni e 11 mesi per un 31enne di Angri che, il 16 ottobre del 2022 in via Pagano a Scafati - insieme ad altre tre persone - aggredì con violenza due fratelli originari del napoletano. Il giovane aveva patteggiato dinanzi al Gip di Nocera. Nel ricorso in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Roma, lite degenera in tentato omicidio: fermato 31enneViolenta aggressione nella notte nei pressi della stazione Termini, nel centro di Roma. Prende a coltellate il padre, 26enne arrestato per tentato omicidioPrima la lite, poi le coltellate, l'arrivo dei carabinieri e l'arresto per tentato omicidio del padre. Argomenti più discussi: Coltellate e bastonate contro 2 fratelli, 31enne condannato per tentato omicidio; La violenza folle, le sprangate e le coltellate: ecco come e perché Hamza è stato ammazzato; Agenti aggrediti durante il controllo: C’è la percezione dell’impunità; Ucciso la vigilia di Natale in città: Urlava Salvatemi, avevo paura. Coltellate davanti a un bar, riesame per il giovane arrestato: è accusato di tentato omicidio Leggi qui: https://quotidianodigela.it/coltellate-davanti-a-un-bar-riesame-per-il-giovane-arrestato-e-accusato-di-tentato-omicidio - facebook.com facebook Ucciso a coltellate dopo una lite in una macelleria a Forlì x.com