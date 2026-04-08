Colpo esterno dell’Avellino Basket | battuta Mestre in un finale thriller

L’Avellino Basket ha conquistato una vittoria importante sul campo di Mestre, battendo la squadra locale in un finale molto combattuto. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole ai biancoverdi, che hanno trovato il successo dopo un lungo inseguimento. La gara, giocata al Taliercio, ha visto i biancoverdi riappropriarsi di fiducia e ritmo, portando a casa due punti fondamentali in vista delle prossime partite.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Taliercio l’ Unicusano Avellino Basket ritrova sorriso, identità e due punti pesantissimi. Sul parquet della Gemini Mestre finisce 83-85 per i biancoverdi, che interrompono la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e rilanciano con forza le proprie ambizioni in chiave post season. Una vittoria tutt’altro che banale, arrivata in condizioni non semplici: coach Gennaro Di Carlo ha dovuto rinunciare a pedine importanti come Grande e Dell’Agnello, mentre i veneti erano privi del pivot Galmarini. Nonostante le rotazioni accorciate, Avellino ha saputo costruire il successo con carattere, lucidità nei momenti chiave e una superiorità evidente sotto le plance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpo esterno dell’Avellino Basket: battuta Mestre in un finale thriller La Blu Basket ritrova la vittoria: colpo a Mestre con 37 punti di HarrisonLa guardia americana trascina i suoi con una prestazione offensiva oltre l’ordinario. Colpo esterno della Guerri Napoli Basket: vittoria a Sassari 84-78, azzurri in corsa playoffLa Guerri Napoli Basket espugna il PalaSerradimigni senza Simms: decisivo l’ultimo quarto. Temi più discussi: Scandone Avellino, nuovo colpo sul mercato: ufficiale l’arrivo dello sloveno Primoz Kmetic; Scandone Avellino cerca la nona meraviglia: ostacolo Ostiense verso i playoff; Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Pronostico Palermo-Avellino: analisi, quote e consigli. La Scandone Avellino non si ferma più. Colpo esterno a RomaNona vittoria consecutiva per la Scandone Avellino, che nella 34ª giornata espugna il Palazzetto Claudio Spano di Roma superando con autorità la San Paolo Ostiense per 59-77 e salendo a quota 36 pun ... msn.com Tappa mestrina per l’Unicusano Avellino Basket: alle 20.30 in campo contro la GeminiInsidiosa trasferta infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, i biancoverdi alla trentacinquesima uscita di questo campionato scenderanno in campo alle 20.30 al Taliercio di Venezia, per affro ... irpinianews.it Mercoledì 8, ore 20:30. Gemini Mestre vs Avellino Basket, in diretta al Cinema Partenio – Sala 2. Luci basse, tensione alta. Non è solo una partita. È una chiamata. #AvellinoBasket #Unicusano #cinemapartenio - facebook.com facebook