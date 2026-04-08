Un uomo e suo figlio, entrambi provenienti da Brescia, sono stati posti in custodia cautelare dopo un interrogatorio di garanzia svoltosi oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Sono accusati di aver messo a segno un furto di oltre 600.000 euro presso una malga situata in Val di Non. La polizia ha confermato l’arresto dei due e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un padre e un figlio originari di Brescia restano dietro le sbarre dopo l’interrogatorio di garanzia tenutosi oggi, mercoledì 8 aprile 2026, per un colpo da oltre mezzo milione di euro sferrato a una malga della Val di Non. L’udienza si è svolta tramite videocollegamento dal carcere di Canton Mombello davanti al giudice Enrico Borrelli. Mentre il genitore di 59 anni ha preferito non rispondere, il figlio di 33 anni ha scelto di parlare per dichiarare di essere estraneo ai fatti. La dinamica del furto e l’operazione dei Carabinieri. Il crimine è avvenuto a metà aprile 2025, quando i due malviventi, già conosciuti dalle autorità, hanno approfittato dell’assenza dei titolari per forzare una finestra al piano terra della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo da 600mila euro in Val di Non: in cella padre e figlio

Colpaccio in malga, spariti 600mila euro: in manette padre e figlioUn colpo degno di una sceneggiatura di un film, una cifra da far venire la pelle d’oca: 600mila euro, i risparmi di una vita intera.

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Ancora una truffa del “finto carabiniere” nell’Agrigentino: colpo da oltre 50.000 euro, si cerca il responsabile https://qds.it/ancora-una-truffa-del-finto-carabiniere-nellagrigentino-colpo-da-oltre-50-000-euro-si-cerca-il-responsabile/#google_vignette - facebook.com facebook

Furto record a Roma: colpo da 700mila euro nel rione Monti x.com