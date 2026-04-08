Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse | blitz della polizia fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia

Una banda di quattro persone è stata smantellata dalla polizia di Como dopo aver messo a segno numerosi furti in abitazione e auto in diverse zone della Lombardia, tra cui il Comasco. Gli agenti hanno effettuato un blitz, fermando i sospetti, che avevano base a Milano e operavano su più territori. L’indagine è stata coordinata dalla procura di Como e ha portato al sequestro di vari veicoli e oggetti rubati.

Base a Milano, colpi nel Comasco e in tutta la Lombardia. È così che si muoveva la banda dei furti in abitazione smantellata dalla polizia di Stato di Como al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Como e, per la convalida, da quella di Milano.La squadra mobile della questura ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it Sgominata una banda di ladri nelle case a Milano: 9 colpi in una settimana in tutta la LombardiaLa polizia ha arrestato 4 persone a Milano con l'accusa di diversi furti in appartamento in tutta la Lombardia. Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse: blitz della polizia, fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia; Serie A Calcio a 5 - 25ª giornata: spettacolo, equilibrio e colpi esterni decisivi; Treviso 2026-27: la Serie C si gioca a colpi di euro e giovani; Fiori d'arancio e colpi di scena: le nozze diventano trend nelle storie di film e serie. Furti in serie nelle abitazioni: Bande che arrivano da fuori, abbiamo rafforzato i controlliL’attenzione resta alta: stiamo mettendo in atto le contromisure per questo aumento temporaneo di furti. Dopo l’ondata di colpi messi a segno o tentati negli ultimi giorni in tutta la provincia, il ... ilrestodelcarlino.it Colpi a raffica in Serie B. Lo Spezia prende SernicolaColpi di mercato a raffica in questi primi giorni di ‘finestra’ per la Serie B. Il club più scatenato è certamente la Sampdoria che dopo aver chiuso il 2025 battendo proprio la Reggiana - non ... ilrestodelcarlino.it Libano, colpi israeliani contro colonna Unifil: mezzo italiano danneggiato, allarme per i militari della Brigata Sassari Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/08/libano-colpi-israeliani-contro-colonna-unifil-mezzo-italiano-danneggiato-allarme-per-i- - facebook.com facebook La nuova arma imbattibile del Regno Unito: colpi laser a soli 12 euro x.com