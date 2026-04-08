Colbrelli | Vincere la Roubaix fa la storia Ganna credici Domenica la guarderò per la prima volta

L’ultimo italiano a vincere la Parigi-Roubaix si è ritirato nel 2022 a causa di problemi cardiaci. Dopo l’interruzione, ha ammesso di aver impiegato del tempo per accettare ciò che era successo e di aver smesso di seguire la corsa. Recentemente, un altro corridore ha affermato che conquistare questa classica sarebbe come scrivere la propria storia e ha incoraggiato a credere nel successo. Domenica, il ciclista ha deciso di seguire la corsa per la prima volta.

Il destino ha voluto che domenica Sonny Colbrelli sarà a Capri – con l’ex pro’ Lello Ferrara, è il testimonial della prima edizione di una cronoscalata che si svolgerà sull’isola azzurra – e non alla Parigi-Roubaix, grazie alla quale nel 2021 aveva guadagnato l’immortalità sportiva con un trionfo indimenticabile, l’unico di un italiano in questo secolo all’Inferno del Nord. "Negli anni successivi non sono mai riuscito a guardarla in diretta, ma stavolta ho intenzione di farlo", rivela il bresciano, 36 anni, che si è dovuto ritirare l’anno dopo a causa dei noti problemi cardiaci. "Il tempo aiuta a guarire le ferite. Domenica, del Fiandre, non mi sono perso un chilometro", ammette mentre in sottofondo si sente la voce della primogenita Vittoria, 8 anni, che sta facendo i compiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Manuel Botticchio. . Un giro all’interno del raduno fatto domenica al Number Belle auto è presente a curiosare con noi di campogrande anche il campione e amico Lorenzo Colbrelli Cobra Dove c’è motori c’è passione c’è il Cobra Passione Motori #bedifferent - facebook.com facebook