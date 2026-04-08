Cobolli eliminato da Blockx a Monte Carlo sfuriata verso l'arbitra incredula | Cosa vuoi che faccia?

Durante un torneo a Monte Carlo, Flavio Cobolli è stato eliminato da Blockx in due set. Nel corso dell’incontro, ha avuto una discussione accesa con la giudice di sedia Aurelie Tourte, dopo aver contestato una palla. Al termine del match, Cobolli ha lasciato il campo senza salutare la giudice, che ha commentato l’episodio con un’affermazione infastidita. La tensione tra i due ha attirato l’attenzione durante la partita.

Flavio Cobolli cede in due set al belga Blockx e perde le staffe nel finale. Furioso scontro verbale con la giudice di sedia Aurelie Tourte su una palla contestata: Cobolli esce dal campo senza stringerle la mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cobolli sfida Blockx a Monte Carlo: l’azzurro contro il talento belgaFlavio Cobolli e Alexander Blockx si sfideranno nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, in un match che inizierà non prima delle... Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio. Temi più discussi: Monte-Carlo, secondo turno: Cobolli chiede strada a Blockx; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Tennis, Atp Montecarlo: Cobolli passa il turno, out Arnaldi; Monte-Carlo: Cobolli piega Comesana in tre set all’esordio. Disastro Cobolli a Monte Carlo: l'azzurro eliminato al secondo turno da Blockx in due setNiente da fare per Flavio, la cui esperienza nel Principato di Monaco si conclude anzitempo per mano del qualificato belga ... corrieredellosport.it Cobolli eliminato da Blockx a Monte Carlo, sfuriata verso l’arbitra incredula: Cosa vuoi che faccia?Flavio Cobolli cede in due set al belga Blockx e perde le staffe nel finale. Furioso scontro verbale con la giudice di sedia Aurelie Tourte su una palla contestata: Cobolli esce dal campo senza ... fanpage.it Un bellissimo duo iconico a Monte-Carlo Matteo Berrettini Alessandro Borghi Alessandro Borghi - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, sarà Sinner-Machac agli ottavi: il ceco ha battuto F. Cerundolo in due set (7-6, 6-3) #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com