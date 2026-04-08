Cobolli crolla a Montecarlo | solo 1 vittoria in un mese calo ATP

Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver subito una sconfitta da Alexander Blockx. Si tratta della sua unica vittoria in un mese e fa seguito a un periodo difficile iniziato dopo il primo marzo, che ha visto un calo nelle sue prestazioni nel circuito ATP.

Flavio Cobolli ha salutato il Masters 1000 di Montecarlo dopo la sconfitta al secondo turno contro Alexander Blockx, un risultato che aggrava un periodo di crisi iniziato dopo il primo marzo. Il tennista italiano, che partiva come decima testa di serie del tabellone, ha subito un netto 6-3, 6-3 contro il belga. Quest’ultimo, classificato 91esimo nell’ATP ranking e arrivato tra i protagonisti tramite le qualificazioni, aveva già mostrato i suoi colori eliminando Denis Shapovalov nel match precedente. L’uscita prematura dal torneo del Principato segue un esordio complicato contro l’argentino Francisco Comesana. Questo stop si inserisce in una sequenza di risultati negativi che preoccupano l’ambiente sportivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cobolli crolla a Montecarlo: solo 1 vittoria in un mese, calo ATP LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 2-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vittoria del belga in due setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Atp Montecarlo, Cobolli ok e Arnaldi ko: i risultati, domani c'è Sinner; Attesa per Sinner, a Montecarlo sfida Humbert. Cobolli avanza; Tennis: Cobolli batte Comesana in 3 set all'esordio a Montecarlo. Flavio Cobolli eliminato a Montecarlo: Frustrato da viaggi e allenamenti, giocherò sempre più di altriFlavio Cobolli è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, cedendo al cospetto di un qualificato con il ... oasport.it DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net BIGGEST WIN OF HIS CAREER! Alexander Blockx stuns 10th seed Flavio Cobolli in straight sets in style to advance to the last 16. What a flawless display! The superstar is here. Next, Alex De Minaur. Can the teenage phenom pull off another stunner — - facebook.com facebook