Una nuova fiction arriva su Rai 1, mescolando elementi di commedia, crime e indagini umane. La serie vede protagonista un poliziotto interpretato da un attore italiano, che si presenta come un uomo naif, irruento e un po' sboccato, ma anche gentile. La trama si svolge in un contesto di piccole comunità e mette in scena le avventure di questo personaggio tra situazioni comiche e momenti di introspezione.

«Vasco ha sessant’anni, è un boomer, il suo modo di pensare è datato perché appartiene a un mondo antico. Ha un retropensiero inconsapevole che tende al maschilismo», afferma Fabio Bonifacci, ideatore e sceneggiatore della serie. «Tra Benassi e la giovane collega Amaranta (Chiara Celotto, ndr) si creano scintille. È lui che si comporta da patriarca o è lei che vede l’atteggiamento maschilista ovunque? Forse la verità sta nel mezzo. Non vogliamo dare giudizi morali, ma mettiamo in scena la realtà». Il commissario Vasco, dopo un errore, viene trasferito da Bologna a Muntagò, il suo paesino di origine immerso tra le bellezze dell’Appennino. Il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudio Bisio è Vasco (in omaggio al Blasco) nella serie Uno sbirro in Appennino: «Sono un poliziotto naif, irruento, sboccato e anche un pezzo di pane»

“Uno sbirro in Appennino”, intervista a Claudio Bisio: “Vasco Benassi è stato scritto su di me. Soffro della sindrome dell’impostore, mi sento un miracolato ancora oggi”Dal 9 aprile su Raiuno andrà in onda “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio protagonista, una storia che mescola giallo e introspezione emotiva...

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

Temi più discussi: Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio e l'amore per la moglie: Senza di lei sarei perso. Il retroscena sui figli e quel 'no' di cui si pente; Claudio Bisio debutta nel crime con Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio.

Uno sbirro in Appennino, intervista esclusiva a Claudio BisioDal 9 aprile su Raiuno andrà in onda Uno sbirro in Appennino, con Claudio Bisio protagonista. La nostra intervista. superguidatv.it

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it

Uno sbirro in Appennino dal 9 aprile 2026 su rai 1 con protagonista Claudio Bisio. Lo vedrai #unosbirroinappennino #claudiobisio #lvs #laverasquadra - facebook.com facebook

Claudio Bisio commissario guascone in «Uno sbirro in Appennino», «ma non amo le divise» x.com