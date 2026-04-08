Da giovedì 9 aprile, alcuni attori noti per aver recitato in film come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord sono protagonisti di una nuova serie Rai ambientata in Appennino. Tra loro, si trovano anche Claudio Bisio e Valentina Lodovini, che condivisero il set in passato. La serie, che potrebbe essere chiamata Bentornato al Nord, vede questi interpreti impegnati in ruoli che si svolgono tra le montagne dell’Appennino.

Diversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno curiosamente tra gli interpreti di una nuova serie Rai che si sarebbe potuta tranquillamente intitolare Bentornato al Nord. E invece si chiama Uno Sbirro in Appennino. Sì, perchè il protagonista interpretato da Bisio, Vasco Benassi, è un commissario con una lunga carriera alle spalle che per “punizione” viene rispedito al mittente, ovvero nell’ immaginario paesino di Muntagò dal quale proviene. E, dopo anni passati in città, deve riprendere contatto con una realtà fatta di tradizioni e spopolamento, con la famiglia e gli amori di un tempo, in un viaggio di riscoperta che gli cambierà la vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in Appennino

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Uno sbirro in Appennino, intervista a Claudio Bisio: Vasco Benassi è stato scritto su di me

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La nuova fiction con Claudio BisioUno sbirro in Appennino, serie con Claudio Bisio protagonista arriva dal 9 aprile 2026 su Rai 1 in prima serata e in prima visione. tvserial.it

Uno Sbirro in Appennino, Claudio Bisio protagonista della fiction di Rai 1: le puntate del 9 aprileTutto quello che c'è da sapere su Uno sbirro in Appennino la fiction di Rai 1 con Claudio Bisio e Valentina Lodovini ... dituttounpop.it

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook

Claudio Bisio commissario guascone in «Uno sbirro in Appennino», «ma non amo le divise» x.com