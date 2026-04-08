Cizmic si racconta parla il raccattapalle eroe della Bosnia | Non pensavo di penalizzare l’Italia Donnarumma se l’è presa con gli avversari e…

Un giovane raccattapalle della Bosnia ha raccontato di aver nascosto un foglietto con istruzioni sui rigori durante una partita, episodio che ha coinvolto l’estremo difensore italiano. A soli 14 anni, è diventato un protagonista inatteso, attirando l’attenzione di media e tifosi. Il ragazzo ha spiegato di non aver pensato di mettere in difficoltà l’Italia e ha riferito che il portiere italiano si è rivolto agli avversari durante l’episodio.

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