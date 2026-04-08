Cizmic si racconta parla il raccattapalle eroe della Bosnia | Non pensavo di penalizzare l’Italia Donnarumma se l’è presa con gli avversari e…

Da calcionews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane raccattapalle della Bosnia ha raccontato di aver nascosto un foglietto con istruzioni sui rigori durante una partita, episodio che ha coinvolto l’estremo difensore italiano. A soli 14 anni, è diventato un protagonista inatteso, attirando l’attenzione di media e tifosi. Il ragazzo ha spiegato di non aver pensato di mettere in difficoltà l’Italia e ha riferito che il portiere italiano si è rivolto agli avversari durante l’episodio.

Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Krol rivive il suo amore per Napoli: «Ogni volta che torno vengo inondato da tanti ricordi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cizmic si racconta parla il raccattapalle eroe della bosnia non pensavo di penalizzare l8217italia donnarumma se l8217232 presa con gli avversari e8230
© Calcionews24.com - Cizmic si racconta, parla il raccattapalle eroe della Bosnia: «Non pensavo di penalizzare l’Italia, Donnarumma se l’è presa con gli avversari e…»

Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! Ecco chi èBastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,...

Leggi anche: Donnarumma e gli appunti rubati: un raccattapalle della Bosnia diventa eroe nazionale

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.