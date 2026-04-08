La Civitanovese si prepara ad affrontare la prossima partita contro la Jesina, squadra definita da un esperto come il peggior avversario possibile in questa fase del campionato di Eccellenza. Eddy Mengo, allenatore con una lunga esperienza nel settore, ha dichiarato che la Jesina rappresenta un ostacolo difficile da superare per i biancorossi, sottolineando la forza e la compattezza della formazione avversaria.

"La Jesina? Il peggior avversario che potesse capitare alla Civitanovese in questo momento". Lo sostiene Eddy Mengo, profondo conoscitore del campionato di Eccellenza avendo guidato il Montegranaro per quasi due stagioni. "I leoncelli – spiega Mengo – hanno un allenatore preparato ed ora si sono stabilizzati. Sanno lottare, anche se in trasferta fanno più difficoltà. Inoltre, dispongono di due attaccanti ottimi per la categoria come Tassi e Minnozzi. A volte, si schierano con tre centrali ed un centrocampo a 4 o a 5". I biancorossi del tecnico Puddu, infatti, hanno messo a segno 31 marcature, quasi il doppio di quelle rossoblù che sono appena 16 (peggior attacco del girone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese sotto esame: "La Jesina è un osso duro"

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