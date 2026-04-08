Civitanova ha vinto la seconda partita della semifinale scudetto di volley maschile contro Verona con il punteggio di 3-1 (26-24; 25-21; 21-25; 25-22). Con questa vittoria, la squadra ha pareggiato la serie al meglio delle cinque gare, portandola sul punteggio di 1-1. Bottolo e Nikolov sono stati i protagonisti della partita, contribuendo alla vittoria della squadra. La serie proseguirà con le prossime sfide per definire chi accederà alla finale.

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (26-24; 25-21; 21-25; 25-22) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e ha così pareggiato la serie al meglio delle cinque partite: 1-1 nel testa a testa che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo. Chi conquisterà tre successi si meriterà la finale contro la vincente di Perugia-Piacenza. Dopo la netta battuta d’arresto rimediata il giorno di Pasqua al PalaMagis, dopo i due brutti ko contro lo Zawiercie nei quarti di Champions League, la Lube ha rialzato la testa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum ed è riuscita a mettere in difficoltà la seconda forza della stagione regolare, prendendo una scalpo di lusso e rendendo la serie più viva che mai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova firma il grande scalpo e pareggia la serie! Bottolo e Nikolov sugli scudi, Verona ko

LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.

Civitanova si illumina in Champions League! Bottolo e Nikolov show, pesantissima vittoria in PoloniaIn un gennaio decisamente altalenante e caratterizzato dalle sconfitte per 3-1 nei big match di Superlega contro Trento e Perugia, Civitanova ritrova...

Si parla di: Cristiano Malgioglio e Fernando Proce protagonisti a Civitanova Marche per il format LJS FOOD nella serata-evento a La Serra.

LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 22.36 Gara-3 verrà giocata l'11 aprile ... oasport.it

ZAWIERCE CIVITANOVA (RISULTATO 2-0): 25-22, 25-18Diretta Zawierce Civitanova streaming video tv: la Lube è chiamata al grande ribaltone nel ritorno dei quarti di volley Champions League. ilsussidiario.net