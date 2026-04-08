Città Alta Lista Futura contraria al secondo varco per le auto | Si rinforzi il trasporto pubblico

A Pasquetta, le auto dei visitatori dirette ai parcheggi di Città Alta si sono accumulate lungo viale Vittorio Emanuele, l’unico accesso aperto durante le ore di Ztl. La questione riguarda la contrarietà di Lista Futura all’introduzione di un secondo varco per le auto e la richiesta di rafforzare il trasporto pubblico nella zona. La situazione ha evidenziato le difficoltà di accesso nei giorni di maggiore affluenza.

Bergamo. A Pasquetta le auto dei turisti dirette nei tre parcheggi di Città Alta si sono incolonnate lungo viale Vittorio Emanuele, unico accesso oggi consentito per recarsi all’interno delle Mura durante le ore di attivazione della Ztl. Un ingorgo viabilistico che puntualmente si ripresenta nelle domeniche di bel tempo e nei giorni festivi. Risale a qualche settimana fa l’annuncio del Comune che dichiarava l’intenzione di valutare l’apertura di un secondo ingresso al borgo per le auto, attraverso via Maironi da Ponte e Porta San Lorenzo, mettendo in comunicazione i varchi della zona a traffico limitato. Un’ipotesi, però, non condivisa da una parte della maggioranza che siede a Palazzo Frizzoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: «Ztl di Città Alta a Bergamo, il secondo varco servirà a decongestionare il viale» Leggi anche: Ztl Città Alta, Berlanda: “Valutiamo l’apertura di un secondo varco da Porta San Lorenzo” Si parla di: La Città Futura: Andiamo avanti, nonostante lo stop al M5S. Bergamo, secondo varco di accesso a Città Alta: lista Futura contraria, «comprometterebbe la sicurezza»Il Comune vorrebbe mettere in comunicazione i varchi, ma non è la strada che tutti i gruppi di maggioranza vorrebbero percorrere: «Monitorare il rapporto tra visitatori e superficie del centro storico ... bergamo.corriere.it Piazza Angelini e il futuro di Città AltaIl rischio è quello di concepire le piazze come scenografie, strumenti di marketing urbano più che luoghi di comunità. Ne consegue una Città Alta che attrae turisti e case vacanze, ma si svuota ... bergamonews.it