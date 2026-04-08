Circoscrizioni ultime riunioni dei partiti per le candidature definitive

Dopo le festività pasquali, si sono svolte le ultime riunioni dei partiti per definire le candidature nelle diverse circoscrizioni. In questi giorni, i rappresentanti politici si sono confrontati per stabilire i nomi che entreranno nelle liste elettorali, con incontri spesso tesi e momenti di confronto intenso. La fase finale delle candidature si avvicina, con le scadenze che si fanno sempre più vicine.

Archiviata la pausa delle festività pasquali, sono giorni di fibrillazione anche per le liste elettorali delle circoscrizioni. Il ritorno del decentramento amministrativo a Reggio Calabria dopo 15 anni sarà inaugurato dai primi presidenti e consigli circoscrizionali scelti direttamente dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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