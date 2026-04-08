Pechino ha condotto un’operazione diplomatica rapida rivolta a Teheran, in vista della visita di un ex presidente degli Stati Uniti in Cina prevista tra circa un mese. La mossa è stata messa in atto senza annunci pubblici e sembra aver avuto come obiettivo influenzare le relazioni tra Iran e Stati Uniti. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte e riguarda un’azione segreta non ancora ufficialmente confermata.

Pechino ha orchestrato un’azione diplomatica rapida per influenzare Teheran, in vista della visita di Trump in Cina prevista tra un mese. L’operazione ha previsto l’uso del Pakistan per tessere una rete di contatti, culminando in una pressione determinante per spingere il regime iraniano verso posizioni più moderate. L’intervento cinese nasce dalla necessità di evitare che il Golfo scivoli in un periodo di instabilità prolungata. Per la leadership di Pechino, quest’area geografica conserva un valore strategico fondamentale, poiché condiziona direttamente le politiche energetiche e i flussi dei traffici commerciali. Il calcolo strategico di Pechino sui flussi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, scacco diplomatico a Teheran: l’operazione segreta per Trump

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