Cia | La Spesa in Campagna e Turismo Verde Beatrice Tortora e Mario Grillo rieletti presidenti

Nell’anno in cui la cucina italiana è stata riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'Unesco, le associazioni di settore hanno annunciato i nuovi presidenti. Beatrice Tortora e Mario Grillo sono stati confermati alla guida delle rispettive organizzazioni, consolidando le loro posizioni per il prossimo mandato. Le nomine sono state ufficializzate durante un’assemblea che ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà agricole e turistiche.

(Adnkronos) – Nell’anno della cucina italiana riconosciuta patrimonio Unesco, le associazioni di Cia-Agricoltori Italiani, la Spesa in Campagna, per la vendita diretta, e Turismo Verde, per la promozione agrituristica, rilanciano su progetti mirati tra agriturismi, mercati e scuole, per tutelare e valorizzare la qualità alimentare a tavola. Questo anche l’obiettivo dell’Assemblea elettiva congiunta 'Coltiviamo le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Turismo, Giovani, Spesa e Pensionati . Cia Umbria, i nuovi vertici di categoriaLa Cia regionale ha completato il rinnovo dei vertici delle associazioni di genere e tematiche.

Temi più discussi: Domani assemblea Turismo Verde e La Spesa in Campagna-Cia; Valentino Berni confermato presidente regionale; Cia Veneto: per gli agriturismi è sold-out fino a maggio - CIA; L’agricoltura toscana non è roba per giovani: solo il 7% è under 40 e per 1 azienda su 2 non c’è ricambio.

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