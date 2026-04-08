Choc a Madrid | insulti razzisti e riferimenti a Netanyahu contro un tennista giordano arrestato uno scommettitore

A Madrid si è verificato un episodio di insulti razzisti e riferimenti a un politico israeliano durante una partita di tennis. Un tennista giordano è stato oggetto di insulti da parte di un pubblico presente all'evento. Contestualmente, è stato arrestato uno scommettitore coinvolto in comportamenti scorretti legati alle scommesse sportive. L'incidente ha portato all’attenzione sulla presenza di comportamenti inappropriati anche nel contesto degli incontri dal vivo.

La piaga degli insulti ai tennisti da parte degli scommettitori non si limita ai social media, ma arrivano anche in campo. È successo al Grand Prix di Madrid, attualmente in corso al Club de Campo Villa della città spagnola, dove si svolgono un torneo WTA 125 e un ATP Challenger 75. Il bersaglio questa volta è stato il tennista giordano Abedallah Shelbayh, che ha addirittura chiesto all’arbitro di intervenire. Risultato: è intervenuta la polizia per arrestare uno dei protagonisti degli insulti razzisti nei confronti di Shelbayh. Shelbayh stava affrontando l’ungherese Zsombor Piros al primo turno del tabellone del singolare maschile, quando ha iniziato a ricevere insulti e minacce razziste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Choc a Madrid: insulti razzisti e riferimenti a Netanyahu contro un tennista giordano, arrestato uno scommettitore Madrid, il video dello scandalo: insulti razzisti al tennista giordano, la polizia arresta il molestatoreDurante un match del primo turno del Challenger di Madrid, il tennista giordano Abedellah Shelbayh ha chiesto all'arbitro di sospendere la partita... Insulti razzisti nei confronti di Vinicius: UEFA apre un’indagine per quanto accaduto in Benfica-Real MadridSi è conclusa ieri sera la 'due-giorni' di Champions League che ha visto impegnate anche due italiane.