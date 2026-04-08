Chivu Inter rinnovo e restyling | due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria
L’Inter sta considerando un cambio tattico che prevede l’abbandono della difesa a tre, con due giocatori individuati come possibile modifica. La società ha condiviso questa strategia con l’allenatore per la prossima stagione. Cristian Chivu, responsabile tecnico, sta pianificando le prime mosse per adattare la squadra a questa nuova impostazione. La decisione si inserisce in un progetto volto a rinnovare il modulo di gioco.
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Mercato Inter, Chivu guida la rivoluzione! Due le richieste alla società. E in difesa…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, sono due le richieste di Cristian Chivu in vista della prossima estate.
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