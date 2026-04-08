Chivu e la missione scudetto | un fantasma da scacciare e quella romantica suggestione

In vista delle ultime sette giornate di campionato, il difensore ex Roma si trova a gestire un vantaggio di sette punti sulla squadra napoletana, con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale. La sfida più prossima è contro la Lazio, in programma il 5 maggio. La squadra punta a mantenere il vantaggio e a centrare il primo scudetto dopo diversi anni.

di Alberto Petrosilli Chivu deve amministrare il vantaggio di 7 punti sul Napoli nelle ultime 7 partite di Serie A: tricolore contro la Lazio il 5 maggio?. Il duello per lo scudetto si restringe a una sfida a due tra l’ Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte. Con il Milan ormai fuori dai giochi, i nerazzurri blindano il primato a 72 punti, frutto di un upgrade significativo rispetto alla scorsa stagione. Secondo Libero, il vantaggio di +7 sugli azzurri e l’assenza di impegni europei mettono i nerazzurri in una posizione di netto favore per il rush finale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu e la fuga scudetto: due snodi decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Chivu darà le sue indicazioni per formare la squadra del prossimo anno. Avrebbe già voluto cambiare volto al gruppo, ma si è adeguato. Ora in estate è prevista una rivoluzione tra new entry e cessioni. Ecco lo scenario secondo La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook

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