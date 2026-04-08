Chieti 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennis

Un ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, è deceduto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava in un impianto sportivo a Chieti. L’episodio è accaduto durante una sessione di gioco a tennis, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali precedenti condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Un ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno di un impianto sportivo. La tragedia si è consumata a Sambuceto, nella struttura della Cittadella dello sport, dove il giovane si era recato per svolgere un allenamento di tennis. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne si è improvvisamente accasciato al suolo durante l’attività sportiva, sotto gli occhi delle persone presenti. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti rapidamente gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. È stato utilizzato anche un defibrillatore automatico, nel tentativo di far ripartire il cuore del ragazzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chieti, 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennis Leggi anche: Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni Teatino Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Temi più discussi: Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; Meningite, due casi a Pescara: morta una donna di 51 anni, grave un quindicenne; Meningite: sciolta prognosi per 15enne di Chieti; nessuna correlazione con donna morta a Pescara. Profilassi per 53. Chieti, 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennisUn ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno di un ... lapresse.it Chieti, 15enne muore per arresto cardiaco mentre fa sportIl decesso è avvenuto su un campo da tennis. Inutile l'intervento con il defibrillatore ... corriere.it A Chieti potrebbero salire a sei i candidati sindaco x.com https://www.ilgiornaledichieti.it/news-il-giornale-di-chieti/fotografia-2026-al-via-il-corso-tra-teoria-e-pratica-promosso-da-fotoclub-chieti-e-art-abruzzo/ - facebook.com facebook