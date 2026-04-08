Chiello | Ho i tatuaggi in faccia ma sono un cantautore e questo manda in tilt la gente che ha bisogno di etichettarmi L’intervista

Chiello, cantante noto per i tatuaggi visibili in faccia, si presenta come un artista che sfida le aspettative. La sua musica si muove tra influenze trap e altri generi, creando uno stile personale che suscita reazioni diverse nel pubblico. Recentemente, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della percezione che la gente ha di lui, sottolineando come il suo aspetto fisico influenzi spesso il modo in cui viene interpretato come artista.

Chiello è un cantautore spiazzante. Si fa conoscere giocando con la trap, poi finalmente può esprimersi al meglio, ispirato da una forma canzone che molti potrebbero definire vintage e che lui trova perfetta per tradurre un sentimentalismo talmente spiccato da risultare commovente, per i più sempliciotti: triste. Ma la tristezza di Rocco Modello da Venosa, 26 anni, altro non è, come racconta nell’intervista qui sotto, che la parte opposta della superficialità. Quest’anno un felice esordio al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, dove è riuscito nell’impresa epica di non farsi ingoiare dalla folla di convocati di Carlo Conti. Ora lo... 🔗 Leggi su Open.online

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Tutti i tatuaggi di Chiello: i primi li ha fatti a 13 anniChiello, alias Rocco Modello, è uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Ti penso sempre. Per lui quello all'Ariston è un gran debutto: certo, aveva preso ... fanpage.it

Ero annoiato e ho pensato di andare al Festival, spero di arrivare ultimo. Chi non mi conosce, mi valuta per i tatuaggi e pensa che sia cattivo, si sbaglia: Chiello a ...Con questo Sanremo mi metto in gioco. Ero annoiato e ho pensato di andare in gara. Non mi interessa il giudizio degli altri: ho più paura di deludere me stesso. Spero di arrivare ultimo. Verità o ... ilfattoquotidiano.it