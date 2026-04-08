Chi voleva decarbonizzare tutto ora piange perché manca il petrolio
L'attuale crisi energetica ha portato alla luce le contraddizioni delle politiche di decarbonizzazione adottate negli ultimi anni. Mentre si puntava a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, la scarsità di petrolio ha generato preoccupazioni e difficoltà nel settore energetico. Le scelte fatte in passato, volte a incentivare fonti rinnovabili, ora si scontrano con le esigenze di approvvigionamento immediato di risorse tradizionali.
Da oltre trent’anni ci è stato doviziosamente spiegato che per salvare il pianeta occorre «decarbonizzare» l’economia, ovvero rinunciare ai combustibili fossili: petrolio, gas e carbone, devono restare nel sottosuolo, come diceva Greta Thunberg. Ci dicono entro il 2050. La chiamano transizione-energetica. L’Ue ha l’ambizione di guidarla, e per fare la prima della classe si è anche data degli obiettivi intermedi: rinunciare al 90 per cento dei combustibili fossili entro il 2040. Vien da ridere: è tra quattordici anni. Se vogliamo ridere di più, ecco le dichiarazioni di Alfonso Pecoraro Scanio: «Serve un’Europa libera dalla dipendenza dai combustibili fossili, capace di puntare con decisione sulla pace e sulle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Laverita.info
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