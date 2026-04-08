Chi si ferma è beccato! | a Bagheria la presentazione del racconto di Margherita Musso

Sabato 11 aprile alle 17 presso la Libreria Cirasa di Bagheria si terrà la presentazione del racconto “Chi si ferma è… beccato!” scritto da Margherita Musso e pubblicato da Edizioni L’Arca di Noè. Il libro, arricchito dalle illustrazioni di Tiziana Viola-Massa, sarà al centro di un evento che coinvolgerà i lettori della zona. La presentazione si svolgerà in via Roccaforte 7678, attirando appassionati e curiosi della narrativa contemporanea.

Sabato 11 aprile, alle ore 17, alla Libreria Cirasa di via Roccaforte 7678, a Bagheria, sarà presentato il racconto di Margherita Musso dal titolo “Chi si ferma è. beccato!” (Edizioni L’Arca di Noè, 2026), illustrato da Tiziana Viola-Massa.ùA poco meno di un anno dall’uscita di “Minicu e lu re. 🔗 Leggi su Palermotoday.it "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano PerriconeStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio... “Le amiche di Margherita": alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Mariceta GandolfoIl 19 febbraio nella sede della Fondazione Tricoli si terrà la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo, dal titolo “Le amiche di Margherita".