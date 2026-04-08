Questa sera 8 aprile Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto? con casi drammatici e misteriosi: dalla morte sospetta di Mario Paciolla alle anomalie nel suicidio di Lorena Paolini egli appelli dei familiari in diretta. Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. La trasmissione, da sempre punto di riferimento per chi cerca verità e aggiornamenti su persone scomparse e vicende irrisolte, propone anche questa settimana un mix di misteri e storie che tengono il pubblico col fiato sospeso. Caso Mario Paciolla: dubbi e misteri intorno alla morte del giovane cooperante Al centro della puntata, il caso di Mario Paciolla, 33 anni, impegnato in una missione ONU in Colombia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena Paolini

A Chi l’ha Visto? la morte di Mario PaciollaFederica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 8 aprile, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di Rai Approfondimento in onda...

Chi l'ha visto stasera su Rai 3: Resinovich e i file Epstein su MilanoNuovi sviluppi sul caso Resinovich con il peso delle parole di Sterpin, mentre emergono riferimenti a Milano nei documenti su Epstein.

Temi più discussi: A Chi l'ha visto? la morte di Mario Paciolla; L’8 aprile a Chi l’ha visto? la morte di Mario Paciolla; Chi l'ha visto? - S2025/26 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 3 08/04/2026 alle 21:20; La famiglia di Mario Paciolla chiede verità e giustizia.

Chi l'ha visto? i casi e le anticipazioni di stasera 8 aprileSi torna a parlare anche della morte di mamma e figlia a Pietracatella. La Procura invita alla cautela, ma sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. Nel corso della ... corrieredellumbria.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026I casi che lasciano domande aperte, le verità mai del tutto chiarite e le voci di chi cerca di giustizia. Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l'ha visto ? oggi, mercoledì 8 aprile, ... today.it

Questa sera la trasmissione chi Chi l'ha visto condotta da Federica Sciarelli, ospiterà i genitori di Mario Paciolla, giornalista, scrittore, operatore umanitario, ucciso in Colombia, archiviato come suicidio. Finalmente si capirà cosa sia davvero accaduto. Guardi - facebook.com facebook

Oggi è la Giornata europea dei Giusti dell'Umanità. Il Liceo Miranda di Frattamaggiore (NA) ricorderà #MarioPaciolla. x.com