Stasera alle 21 si disputano le prime partite dei quarti di finale di Champions League, con il Psg che affronta il Liverpool e il Barcellona che sfida l'Atletico Madrid. Le sfide sono tra le più attese della stagione e determineranno le squadre che avanzeranno nella competizione europea. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, offrendo agli spettatori un'occasione per seguire da vicino le fasi decisive del torneo.

Stasera alle 21 si giocano le prime sfide dei quarti di finale di Champions League con i match Psg-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid. Le partite saranno trasmesse in diretta su, NOW e tramite l’app Prime Video possiede entrambi gli abbonamenti. Il programma televisivo prevede un massiccio supporto editoriale. Federica Masolin coordinerà il Champions League Show dalle 20 e dalle 23, affiancata da Mario Giunta per l’informazione. In studio l’analisi tecnica sarà affidata a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. La serata proseguirà dopo il fischio finale con l’After Party, dove gli stessi ospiti di studio torneranno a commentare gli eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions: Psg terrorizza il Liverpool, ecco i match in TV

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PSG-Liverpool oggi in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniPSG-Liverpool è l'andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi.

PSG vs Liverpool | UEFA Champions League 2026 | Quarter-Final Full Match | Highlights

Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. tuttosport.com

Psg-Liverpool, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con Psg-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app ... sport.sky.it