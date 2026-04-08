Champions oggi Barcellona-Atletico ai quarti | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, mercoledì 8 aprile, si gioca la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della competizione europea e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili e gli orari di inizio sono stati comunicati dalle rispettive squadre, che si preparano a scendere in campo per questa fase della competizione.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, è il giorno della super sfida tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. I balaugrana hanno eliminato il Newcastle agli ottavi, mentre i Colchoneros hanno avuto la meglio sul Tottenham. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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