Champions League | vincono Bayern e Arsenal oggi altri due big match

Nella prima giornata dei quarti di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha vinto 2-1 in trasferta contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, mentre l’Arsenal ha ottenuto una vittoria esterna. Oggi sono in programma altri due incontri tra le big del torneo, con le partite che si svolgono in diverse città europee. La competizione prosegue con le sfide di andata e ritorno che determinano le squadre qualificate alle semifinali.

Champions League, Andata dei Quarti: Successi Esterni per Bayern Monaco e Arsenal. Oggi in Campo le Altre Big Il Bayern Monaco supera il Real Madrid per 2-1 al Santiago Bernabeu, aggiudicandosi il primo atto dei quarti di finale. La formazione tedesca capitalizza su due errori del Real. Il vantaggio bavarese si concretizza al 41' con Luis Diaz, abile a mettere dentro dopo un’azione corale orchestrata da Harry Kane e rifinita da Gnabry. In avvio di ripresa, al 46', lo stesso attaccante inglese sigla il raddoppio su assist di Olise. Nonostante le numerose occasioni create dagli ospiti e le parate determinanti di Manuel Neuer, il Real Madrid riesce a riaprire l’incontro grazie a una rete di Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Sembra ieri quando lo abbiamo visto per la prima volta con lo Schalke 04 in Champions League. Un portiere moderno. Giocava fuori dai pali. Spesso fuori dall’area. Anticipava le giocate, ma soprattutto il pensiero degli attaccanti. E poi lanci millimetrici, con i p - facebook.com facebook

La Champions League è la competizione del Real Madrid: nella gara di ritorno a Monaco sarà ancora tutto aperto x.com